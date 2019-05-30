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Karadağ'a Hayırlı olsun ziyareti

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarı diledi.

Karadağ'a Hayırlı olsun ziyareti

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarı diledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Karadağ'a Hayırlı olsun ziyareti

Rektörlük makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Bozok Üniversitesi Yozgat’ın kalkınması noktasında lokomotif bir rol üstlenmektedir. Şehrin gelişmişlik seviyesini yukarılara taşıyacak güçlü bir faktördür” dedi.  Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a yeni görevinde başarılar dileyen Köse,  başta Yozgat Bozok Üniversitesi olmak üzere Yozgat’a ve ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulundu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Rektör Karadağ, dinamik bir şehir-üniversite imajı için var gücüyle çalışacaklarının altını çizdi. Ziyarette kurumlar arası işbirliği çerçevesinde şehir ve üniversite bütünleşmesi ve şehrin kalkınması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.
 

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