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Karacabey'i ziyaret etti

03 Şubat 2017 Cuma 05:20
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Yozgat Müftülüğü görevine kısa bir süre önce atanan Salih Sezik, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salinh Karacabey'i ziyaret etti.

Karacabey'i ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İl Müftüleri kararnamesi ile Yozgat İl Müftülüğü’ne atanan Salih Sezik Rektör Pof. Dr. Salih Karacabey’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey,  Müftü Salih Sezik’e yeni görevinde başarılar diledi. 
Yozgat Müftüsü Salih Sezik,  “Diyanet İşleri Başkanlığımızın hedefleri, vizyon ve misyonuna uygun olarak, din gönüllüsü kardeşlerimle beraber ekip ruhuyla hareket ederek, tüm insanların ve fikirlerin önemsendiği bir anlayışla, birlik ve beraberlik ruhu içinde, hiçbir şekilde ayrılıklara fırsat vermeden toplumun tamamına ulaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimin ülkemiz, milletimiz, Yozgat’ımız için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi. 

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