Karacabey’den anlamlı kutlama

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey mesajında, Sakarya Meydan Muharebesi’ni müteakiben 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal ve Gazi ûnvanı verildiğini hatırlattı. Bu tarihten itibaren aziz vatan topraklarının uğruna Gazi olan tüm askerler anısı ve hürmetine her yıl 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmakta olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karacabey, ‘’Bu vesile ile vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birliği uğruna “ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” inancıyla hayatını ortaya koyarak mücadele eden kahramanların Gaziler Günü’nü kutluyor, edebi hayata irtihal eden gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum’’ dedi.