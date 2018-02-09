Karaca, Abdülhamit’i anlattı

Abdülhamid Han’ın hayatı, icraatları, iç ve dış politika meseleleri ile günümüze yansımaları hakkında bilimsel değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, ‘Asılsız suçlamalar karşısında haklılığımızı dünyaya neden anlatamadığımız, haksız suçlamalara millet olarak maruz kalmamızın sebebi, özellikle 1699’dan sonra içişlerimizle çok fazla uğraşmamız, kendimizle kavga etmemiz sebebiyle dış dünyaya açılamama veya yeterince olayları takip edememe, müdahil olamama gibi bir sonuç çıkarmıştır’ dedi.

Karaca, iç dünyada kavgamızın çok fazla olduğunu, Abdülhamid döneminde de bugün olduğu gibi herkesin kamplara bölünmesi nedeniyle bu durumla karşılaştığımızı ileri sürdü. Karaca, ‘O dönemde Rus, İngiliz, Fransız gibi hep büyük devletlerin taraftarları vardır. Bunu kırmak için oralara elçiler göndermek gibi bir takım şeyler yapmak istediler ama gidenler ne yapmak gerektiğini bilemedi, aktif politika takip edemediler. Bunu yapmaya çalışan ama başkaları üzerinden yapmaya çalışan Sultan Abdülhamid’dir. Mesela bir İngiliz vatandaşını maaşa bağlayarak veya bir takım gazetelere yazılar yazdırarak, dolaylı anlamda lobicilik faaliyeti yürütmüştür’ diye konuştu.

Programda aynı zamanda sansür ve jurnaller gibi konular da tartışıldı. Prof. Dr. Karaca, bu tür meseleleri kendi menfaatleri için kullananların, söz konusu dönemde Sultan Abdülhamid’i de zor durumda bıraktıklarını belirterek, bu gibi meseleleri günümüzde değerlendirirken o dönemin şartlarını göz önünde bulundurmak gerektiğini ifade etti.

