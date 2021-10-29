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Kara Trenin asırlık öyküsü

Yozgat’ta yayınlanan ‘Yozgad’ isimli haftalık gazetenin 18 Ocak 1911 tarihli nüshasının manşetinde ‘Şimendifer Yozgad’dan Kayseri’ye geçecek’ haberi yer alıyor.

29 Ekim 2021 Cuma 00:12
Kara Trenin asırlık öyküsü

 Araştırmacı, gazetemiz yazarı Osman Karaca, o dönemde yayınlanan bu gazete kupürü ile birlikte Devlet Demir Yolları Tren Garı açılış fotoğraflarına da ulaştı. Karaca, ‘’20 Kasım 1925’te Yahşihan-Yerköy hattı ve Yerköy istasyonu, ardından da 29 Nisan 1927’de Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açılmıştır’’ kupürünün, Yozgatlının asırlık tren beklentisini özetlediğini söyledi. Yerköy ilçesinden geçen demiryolu hattının Yozgat merkezinden de geçmesi için başlatılan çalışmalar 2009 yılında ivme kazandı. Ankara-Yozgat-Sivas YHT Projesi kapsamında rayların döşenmesine yönelik çalışmaların sonuna gelindi. Test sürüşlerinin yapıldığı YHT, Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek. Ankara-Yozgat-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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