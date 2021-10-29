Kara Trenin asırlık öyküsü

Araştırmacı, gazetemiz yazarı Osman Karaca, o dönemde yayınlanan bu gazete kupürü ile birlikte Devlet Demir Yolları Tren Garı açılış fotoğraflarına da ulaştı. Karaca, ‘’20 Kasım 1925’te Yahşihan-Yerköy hattı ve Yerköy istasyonu, ardından da 29 Nisan 1927’de Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açılmıştır’’ kupürünün, Yozgatlının asırlık tren beklentisini özetlediğini söyledi. Yerköy ilçesinden geçen demiryolu hattının Yozgat merkezinden de geçmesi için başlatılan çalışmalar 2009 yılında ivme kazandı. Ankara-Yozgat-Sivas YHT Projesi kapsamında rayların döşenmesine yönelik çalışmaların sonuna gelindi. Test sürüşlerinin yapıldığı YHT, Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek. Ankara-Yozgat-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)