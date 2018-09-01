KARA KEZiK UNUTULMADI

Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Çekerek’te kabrin tespitini yaptı, akabinde ise belediye ve hayırseverler de mezar taşını yaptırarak, Yozgat’ın iftiharı Kara Kezik’i unutulanlar kervanından çıkarmış oldu. Önceki gün 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Milli Mücadele Kahramanı Kara Kezik Nine’nin kabri başında anma töreni gerçekleştirildi. İlçe yöneticilerinin de katıldığı törende, Osman Karaca, Kara Kezik hakkında bilgiler verdi. Karaca, Kara Kezik’in Milli Mücadele döneminde Yozgat yöresinden Ankara’ya erzak ve malzeme kağnısı çeken, kahraman bir Türk kadını olduğunu, kendisinin Çekerekli olduğunu beyan etti. Kara Kezik ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptığını dile getiren Karaca, detaylı bilgileri ve yaşam öyküsünü bir eserde toplamayı düşündüğünü de ifade etti.