Kara gülümü soldurdular!

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin El Bab şehrinde DEAŞ’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak ile aynı çatışmada şehit olan Ferhat Demir için iki ayrı şehirde cenaze törenleri düzenlendi.



ÇAYIRALAN ŞEHİDİNE AĞLADI





İlk tören olan Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak için Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyünde düzenlendi.

Şehidin cenaze töreni köy meydanında yapıldı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Hasan Başkök, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy meydanında cuma namazı sonrası şehit için cenaze töreni düzenlendi.

Tören saygı duruşuyla başladı ardından ise İl Müftü Vekili İsmail Karadavut tarafından cenaze namazı kılındı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.





YETER ARTIK BİTSİN BU SAVAŞ





Şehidin babası Kemal Durak, kız kardeşi Mercan Kaplan, sözlüsü Emine İpek tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kız kardeşi Mercan Kaplan, "Allah rızası için bitirin bunları kimse artık böyle olaylar Ani" dedi.





Cenaze töreninde şehidin babası Kemal Durak, "Karagülüm diye severdim ben seni, benim karagülümü soldurdular" diye feryat etti. Baba Durak ayrıca Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’tan köy yolunun yapılarak isminin Şehit Oktay Durak olmasını istedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın sözlüsü Emine İpek ise şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin sözlüsü Pervin Durak, “Hayallerimi çaldılar. Söz vermiştin bana bir şey olmayacaktı. Evlenecektik her şeyimi aldılar. Ben sana gelinliğimle gelecektim, sen bana tabutunla geldin. Hayallerimi mahvettiler. Her şeyimi tabuta koydular, canımdan can aldılar” şeklinde ağladı.

Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin ise Kayseri 1. Komando Tugayı olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın geçici görevle Fırat Kalkanı Operasyonu’na katıldığı bildirildi. 29 yaşında bekar olan şehit Durak’ın 2 kardeş olduğu, annesinin de 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.





ÜÇ AYLIK EŞTEN HÜZÜNLÜ VEDA





Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Ferhat Demir, ailesinin yaşadığı Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş’un anne ve babası oğullarını başlarına taktıkları komando beresi ile uğurlarken, 3 aylık eşi ise Türk bayrağıyla selamladı.





Dün akşam 18:00 sıralarında askeri uçakla Yenişehir havaalanına getirilen Uzman Çavuş Ferhat Demir’in naaşı buradan ambulansla eski Asker Hastanesi olan İlker Çelikcan Fizik Rehabilitasyon Hastanesi’nin morguna getirildi. Öğle saatlerinde hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş’un cenazesi Samanlı Mahallesi’ndeki baba ocağında yapılan duanın ardından Osmangazi İlçesindeki Mihraplı Cami’ine getirildi.





Şehit Uzman Çavuş’un cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında Şehit Uzman Çavuş’un babası Bahri Demir ile Annesi Fadime Demir’in başlarına komando beresi takmaları dikkat çekti. Şehit Uzman Çavuş’un 3 ay önce dünya evine girdiği eşi Fatma Demir ise elindeki Türk bayrağıyla selamladığı kocasını gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazının ardından Ferhat Demir dualar eşliğinde Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.