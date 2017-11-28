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-Kara Cuma değil!

İÇ Anadolu Birliği Yozgat Şube Başkanı Sibel Yıldırım, 'kara cuma' adlı kampanyalara tepki gösterdi.

-Kara Cuma değil!

İÇ Anadolu Birliği Yozgat Şube Başkanı Sibel Yıldırım, 'kara cuma' adlı kampanyalara tepki gösterdi.

28 Kasım 2017 Salı 07:00
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-Kara Cuma değil!

İÇ Anadolu Birliği Yozgat Şube Başkanı Sibel Yıldırım, Cuma gününe ‘Kara Cuma’ diyerek, kampanyalar yapılmasına, ‘Neden kara Cuma diyorlar da kara Pazar demiyorlar? Veya dizilerde abuk sabuk, üç kâğıtçı dolandırıcı sahtekar insanların adları ya Cuma yada manevi değerlerimizi temsil eden isimler’ diye tepki verdi. Yıldırım, mübarek bir gün olan Cuma gününü ‘kara Cuma’ görerek kampanyalar başlatan bütün mağazalarla birlikte, kurum kuruluş ve internet sitelerini şiddetle kınadıklarını vurguladı.

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