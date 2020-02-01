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Kar yaşamı olumsuz etkiledi

YOZGAT il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, özellikle tarım alanlarına yönelik yağışlar çiftçi tarafından olumlu karşılandı.

Kar yaşamı olumsuz etkiledi

YOZGAT il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, özellikle tarım alanlarına yönelik yağışlar çiftçi tarafından olumlu karşılandı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:29
Kar yaşamı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan, gece aralıklarla devam edip, sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı. Beyaza bürünen kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimi, yüksek kesimlerde 20 santime çıktı. Yozgat İl Özel İdare ekipleri kapanan köy yollarında açma çalışmasının aralıksız sürdürürken, kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, yoğun kar yağışının ardından ilçede ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, meteorolojinin yapmış olduğu uyarılarla birlikte, kar yağışının başladığı geceden itibaren mücadele ekiplerinin de seferber edildiğini söyledi. Başkanı Yalçın, ‘’Karla mücadele ekiplerimiz her zaman olduğu gibi yoğun kar yağışı altında kar küreme çalışmalarını sürdürürken, ana arterlerde ulaşımın aksamaması için koordineli çalışmalarına devam ediyorlar’’ dedi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, kar yağışı nedeniyle gerekli tedbirleri önceden alarak, vatandaşların sabah işyerine giderken sorun yaşamaması için geceden mücadele çalışmalarını geceden başlattıklarını kaydetti. 

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Kar Yaşamı Olumsuz Etkiledi
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