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Kar yağışı etkili oldu

YOZGAT il genelinde önceki gün gece başlayan kar yaşımı da olumsuz etkiledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yol ve kaldırımda kar temizleme çalışması yaptı.

25 Mart 2021 Perşembe 00:27
Kar yağışı etkili oldu

Bazı sürücüler, buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.  Otomobilinin üzerindeki karı temizleyen vatandaşlardan Zeki Tanışman, karın, temizlik ve bereket olduğunu belirterek, kar yağışına sevindiklerini söyledi. Sorgun ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamadı. İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarına ihbarın yapılmasıyla hemen başladıklarını söyledi. Kayhan, ‘’Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarda devam eden kar, yüksek kesimlerde yer yer 25 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle Karalık, Kapaklı, Emirler, Gököz, Garipler, Büyük Eynelli, Günpınar ve Günyazı köylerinin yolu ulaşma kapandı. Ekiplerimiz yollarda ulaşımı sağlamak için çalışmalarına hemen başladı’’ dedi. (aa)

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Kar Yağışı Etkili Oldu
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