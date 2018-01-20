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Kar yağışı devam edecek

YOZGAT’ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini artırdı. Sabah saatlerinde Yozgat beyaza büründü.

Kar yağışı devam edecek

YOZGAT’ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini artırdı. Sabah saatlerinde Yozgat beyaza büründü.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Kar yağışı devam edecek

Bazı vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkartmaya çalıştı. Yozgat’ta üniversite eğitimini sürdüren Furkan Enes Mühendisoğlu, “Adana’dan geliyorum. Uzun yıllar sonra tekrar kar gördüm. Sınav stresini üzerimizden atmak için arkadaşlarla birlikte karın keyfini çıkarıyoruz” dedi.
Öte yandan etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken sürücülerin yardımına yine vatandaşlar koştu. Yozgat Belediyesi ekipleri şehir merkezinde karayolları ise ana yollarda tuzlama çalışması yaptı. Yozgat’ta kar yağışının haftanın ilk gününden itibaren devam etmesi bekleniyor. Derlenen bilgilere göre Yozgat’ta bugün hava az bulutlu olarak hava sıcaklığı en düşük -5 en yüksek 4 derece dolayında olacak. Yarın hava parçalı bulutlu hava sıcaklığı -2-5 derece dolayında bekleniyor. Hafta başında kar yağışı devam edecek. Pazartesi ve Salı günü hava kar yağışlı olacak. Hava sıcaklığı 0 ve 5 derece dolayında beklenirken, Salı günü biraz daha soğuyacak. Hava sıcaklığı en düşük -4, en yüksek -2 derece dolayında bekleniyor. Çarşamba günü hava çok bulutlu, hava sıcaklığı en düşük -6 en yüksek -3 derece dolayında hissedilecek.

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