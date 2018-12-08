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Kar yağdı, işçiler sokağa fırladı

YOZGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilk kar mesaisine önceki gece başladı.

Kar yağdı, işçiler sokağa fırladı

YOZGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilk kar mesaisine önceki gece başladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Kar yağdı, işçiler sokağa fırladı

Yozgat’ta yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte önceki gece kar yağışı başladı. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyanırken, belediye ekipleri ise geceden önlemini alarak çalışma gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü kar yağışının başlamasıyla birlikte kaldırım, yaya geçidi ve engelli rampalarını temizleyerek, kaymaması için solisyon uygulaması yaptılar. Yozgat Belediyesi, kış ayları için gerekli önlemlerin alındığını, tüm ekipman ve personel ile kışa hazır olduklarını belirtti.

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