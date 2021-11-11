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Kar yağdı, hava puslandı

Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı. Bir süredir soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Yozgat'ta, hafta sonuna kadar puslu bir havanın hakim olacağı bildirildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:25
Kar yağdı, hava puslandı

Yozgat’ta uzun zamandır beklenilen kar nihayet dün sabah saatlerinde kendisini hissettirdi. Soğuk havanın etkili olduğu Yozgat'ta mevsimin ilk karının yağmasının ardından, hafta sonuna kadar havanın sisli olacağı aktarıldı. Sabah saatlerinde yağmurun ardından etkili olan kar yağışı, Yozgat şehir merkezi ile birlikte Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan bölgesinde de etkisini gösterdi, yüksek kesimler sabah saatlerinde beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Yozgat’ta, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah erken saatlerinde öğrenciler okullarına kar yağışı altında gitmek zorunda kaldı. Yozgat’ta bugün havanın az bulutlu, hava sıcaklığının 2 ila 6 derece dolayında hissedileceği bildirdi. Yarından itibaren Pazar gününe kadar hava puslu olacak. Yarın hava sıcaklığı eksi 4 ila 8, Cumartesi günü eksi 5 ila 12, Pazar günü de eksi 2 ila 13 derece dolayında hissedilecek. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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