Kar yağdı bitti

Yozgat’ta dün en düşük hava sıcaklığı -7 derece, en yüksek 3 derece olarak hissedildi.

Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağı, Cumartesi günü ise yağmur yağışının olacağı tahmin ediliyor. Yozgat’ta bugün ve yarın havanın sisli, hava sıcaklığının -5 ila 5 derece arasında değişeceği kaydedildi.

Yarın en düşük hava sıcaklığı 0 derece olarak beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının iki derece artarak 7 derece civarında hissedilmesi tahmin ediliyor.

Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 2 ila 6 derece arasında değişecek. Cumartesi günü yağmur yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı 3 ila 8 derece dolayında olacak.