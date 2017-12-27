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Kar yağdı bitti

YOZGAT’ta uzun süredir beklenilen kar yağışının Pazar günü gerçekleşmesinin ardından hava sıcaklıkları yeniden artmaya başladı.

Kar yağdı bitti

YOZGAT’ta uzun süredir beklenilen kar yağışının Pazar günü gerçekleşmesinin ardından hava sıcaklıkları yeniden artmaya başladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Kar yağdı bitti

Yozgat’ta dün en düşük hava sıcaklığı -7 derece, en yüksek 3 derece olarak hissedildi.
Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağı, Cumartesi günü ise yağmur yağışının olacağı tahmin ediliyor. Yozgat’ta bugün ve yarın havanın sisli, hava sıcaklığının -5 ila 5 derece arasında değişeceği kaydedildi.
Yarın en düşük hava sıcaklığı 0 derece olarak beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının iki derece artarak 7 derece civarında hissedilmesi tahmin ediliyor.
Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 2 ila 6 derece arasında değişecek. Cumartesi günü yağmur yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı 3 ila 8 derece dolayında olacak.

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