Kar ve tipi: tatil!

Gece başlayan kar yağışı kent merkezi, ilçeler ve kırsalda etkisini artırdı. Tipiye bağlı olarak eğitime Perşembe günü bir gün süreyle il merkezi ve bağlı köylerde ara verildi.

İlk, orta ve lise eğitiminin tatil edildiği Yozgat’ta, engelli ve hamileler de bu tatilden yararlandı.

Akşam etkili olan sağanak yağış sabaha karşı tipiye dönüştü. 1400 rakımlı Muslubelen mevkii başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı.

Karla mücadele çalışmaları Karayolları, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gece boyu devam etti.