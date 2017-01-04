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Kar üstü tohum ektiler

04 Ocak 2017 Çarşamba 05:50
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Beşkavak Köyü’nde kar üstünde sedir tohumu ekimi yaptı.

Kar üstü tohum ektiler
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü’nün görev alanına giren Yalıkavak Köyü’nde bulunan ve yaklaşık 95 dekarlık alan daha önceden T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne hammadde üretim sahası olarak kullanılıyordu. Sahanın rehabilite edilmesinin ardından orman teşkilatı burada karpelli sedir tohumu ekimi gerçekleştirdi.
YARIM TON TOHUM SERPİLDİ
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü’nün ilk kez gerçekleştirdiği kar üstünde sedir tohumu ekiminde yarım ton tohum serpildi. Sedir tohumu ekimine ise işletme müdürlüğünde görevli bütün teknik personel katıldı.
Karpelli Sedir Tohumu Ekimi Türk Ormancıları Tarafından Geliştirildi
Türk ormancıları tarafından geliştirilen "Karpelli Sedir Tohumu Serpilmesi Metodu"nun 2004 yılından itibaren özellikle ulaşılması zor yüksek dağlık kesimlerde helikopterlerle tohumların saçılması suretiyle uygulandığının altını çizen Prof. Dr. Eroğlu, “Yozgat Yalıkavak Köyü’de de sedir tohumu ekimi gerçekleştirdik. Daha Önce 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile birlikte 2009 yılında Kayseri’de karpelli sedir tohumu ekimi gerçekleştirmiştik. Erciyes Dağı’nda toprakla buluşan bu tohumlar şimdi 2 metre boya ulaştı. Yozgat’ta ki bu tohumlar da filizlenerek inşallah ağaca ve ormana dönüşecek” değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, karpelli sedir tohumu ekiminin halihazırda Kayseri, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Amasya, Antalya, Denizli, Muğla ve Konya'da da uygulandığını sözlerine ekledi.

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