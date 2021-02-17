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Yozgat
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KAR SEViNCi

Yozgat’ta önceki gün akşam başlayan kar yağışı hem sevindirdi hem de bazı sorunları beraberinde getirdi. Köy yolları ulaşıma kapandı, bir günlük yüz yüze eğitimin ardından okullarda kar tatili ilan edildi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 00:09
KAR SEViNCi

YOZGAT il genelinde beklenilen kar yağışı nihayet önceki gün akşam düşmeye başladı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı ama beraberinde bazı sorunlar da yaşandı. Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, önceki gün akşam başlayan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, Karayolları ve belediye ekipleri de kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan, sürücüler kar nedeniyle araçlarıyla yokuşları çıkmakta zorlandı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.
EĞİTİME 1 GÜN ARA
Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi. Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AKDAĞMADENİ Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı andan itibaren başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başlayan ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gün boyunca ana arterler ve mahalle ara yollarında kar küreme çalışmalarına devam edeceklerdir’’ dedi.
YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’Bölgemizde önceki gün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması adına ekiplerimizle birlikte gece saatlerinden itibaren aralıksız olarak yol tuzlama ve temizlik işlemlerine devam ediyoruz’’ açıklamasında bulundu. 

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