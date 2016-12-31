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Kar mücadelesi

31 Aralık 2016 Cumartesi 06:14
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Yozgat’ta yoğun kar yağışı ve tipi özellikle kırsalda etkili oluyor. Karın kapattığı köy yollarında ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kar mücadelesi
Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kırsalda İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açık tutmak için 24 saat aralıksız olarak kar mücadelesi yürütüyor.
Yozgat merkez ve en büyük ilçesi olan Sorgun başta olmak üzere İl Özel İdare ekipleri kepçe ve kar kürüyücülerle yolları açık tutuyor. Tipiye rağmen karla mücadele çalışmaları araklıksız olarak devam ediyor. 

KAPALI KÖY YOLU YOK

Yoğun kar yağışına rağmen merkez ve ilçelere bağlı köylerin yolları kapanmıyor.
Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren ekipler kar kürüme çalışması gerçekleştiriyor. Bu sayede köylerle merkez arasında ulaşım sürekli açık tutuluyor. 

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