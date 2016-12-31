Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kırsalda İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açık tutmak için 24 saat aralıksız olarak kar mücadelesi yürütüyor.

Yozgat merkez ve en büyük ilçesi olan Sorgun başta olmak üzere İl Özel İdare ekipleri kepçe ve kar kürüyücülerle yolları açık tutuyor. Tipiye rağmen karla mücadele çalışmaları araklıksız olarak devam ediyor.





KAPALI KÖY YOLU YOK





Yoğun kar yağışına rağmen merkez ve ilçelere bağlı köylerin yolları kapanmıyor.