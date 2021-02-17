Kar Manzarası ve yağış

Kar yağışının ardından ortaya kartpostallık, posterlik görüntüler çıktı. Fotoğrafçılar, makinalarını alıp, en güzel kar manzarası fotoğrafını çekebilmek için yollara düştü. Aydıncık ilçesinde de Erol Gürgen çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Yozgat’ta önceki gün başlayan kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor. Yozgat’ta bugün hava sıcaklığı eksi 9 ila eksi 7 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yarın hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar yükselecek, günün en düşük hava sıcaklığının ise eksi 8 derece dolayında olması beklenirken, yaşanılabilecek don olaylarına karşı vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi. Kar yağışı Cuma günü de devam edecek. Hava sıcaklığı eksi 15 ila eksi 3 derece dolayında olacak. Cumartesi günü soğuk hava etkisini hissettirecek. Hava sıcaklığı eksi 14 ila eksi 4 derece dolayında olacak.