Ana SayfaGüncel

Kar, kış, soğuk!

15 Aralık 2016 Perşembe 06:00
Bu haber 364 kez okundu

Yozgat’ta beklenen kar, tipiyle birlikte gelince hayat adeta felç oldu. Salı akşam saatlerinde kar yağışı tipiye dönüştü. Gece boyu devam eden kar yağışı okulları tatil ettirdi, çatıları uçurdu, köy yollarını kapattı!

Kar, kış, soğuk!
Yozgat’ta Salı günü öğleden sonra etkisini hissettiren kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü. Özellikle yüksek tepelerde etkisini artıran tipi, saat 23.00 sıralarında taşımalı köy okullarının bir gün süreyle tatil edilmesine neden oldu. 
EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI
Kar yağışı ve tipiye bağlı olarak merkeze bağlı taşımalı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tatil kararını gece yarısı Yozgat Valiliği duyurdu.
Kent merkezinden geçen Uluslararası E-88 Karayolunda karayolları ekipleri gece boyu tuzlama ve kar kürüme çalışması gerçekleştirildi.
Gece boyu etkisini hissettiren kar yağışı, tipiyle birlikte 1400 rakımlı Muslubelen Mevkiinde karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.

ORTA VE LİSE DENGİ OKULLAR SABAH TATİL EDİLDİ

Kar yağışı ve tipi gece boyu etkisini devam ettirince sabah saat 07.30 sıralarında orta ve lise dengi okulların da bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Veliler, tatil kararının geç alındığın öne sürerek, tepki gösterdi. 

TİPİ ÇATI UÇURDU

Yoğun tipiye bağlı olarak evlerin çatıları uçtu. Sabah saat 06.00 sularında yoğun tipiye bağlı olarak bir binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültü ile uyanan apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Çatıdan düşen molozlar çok sayıda aracı kullanılmaz hale getirdi.
Apartman sakileri sabah saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültü uyandıklarını belirterek; “Öyle yüksek bir ses çıktı ki, deprem oluyor zannettik. Apartmandan çıktığımızda 6-7 aracın üzerine çatıdan molozların düştüğünü gördük. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yaşanmadı, tek tesellimiz bu” dediler.
KÖY YOLLARI KAPANDI 

Kar ve tipi nedeniyle Akdağmadeni'nde 14, Sarıkaya'da 7 ve Çekerek'te 5 köy yolunda ulaşım gün boyu sağlanmadı.
Son yıllarda karla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesi ile köy yollarının merkezlerle ulaşımı kısa sürede sağlandı. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim