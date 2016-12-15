Kar, kış, soğuk!

Yozgat’ta Salı günü öğleden sonra etkisini hissettiren kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü. Özellikle yüksek tepelerde etkisini artıran tipi, saat 23.00 sıralarında taşımalı köy okullarının bir gün süreyle tatil edilmesine neden oldu.



EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI



Kar yağışı ve tipiye bağlı olarak merkeze bağlı taşımalı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Tatil kararını gece yarısı Yozgat Valiliği duyurdu.



Kent merkezinden geçen Uluslararası E-88 Karayolunda karayolları ekipleri gece boyu tuzlama ve kar kürüme çalışması gerçekleştirildi.

Gece boyu etkisini hissettiren kar yağışı, tipiyle birlikte 1400 rakımlı Muslubelen Mevkiinde karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.





ORTA VE LİSE DENGİ OKULLAR SABAH TATİL EDİLDİ





Kar yağışı ve tipi gece boyu etkisini devam ettirince sabah saat 07.30 sıralarında orta ve lise dengi okulların da bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Veliler, tatil kararının geç alındığın öne sürerek, tepki gösterdi.





TİPİ ÇATI UÇURDU





Yoğun tipiye bağlı olarak evlerin çatıları uçtu. Sabah saat 06.00 sularında yoğun tipiye bağlı olarak bir binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültü ile uyanan apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Çatıdan düşen molozlar çok sayıda aracı kullanılmaz hale getirdi.

Apartman sakileri sabah saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültü uyandıklarını belirterek; “Öyle yüksek bir ses çıktı ki, deprem oluyor zannettik. Apartmandan çıktığımızda 6-7 aracın üzerine çatıdan molozların düştüğünü gördük. Araçlarda maddi hasar var ama çok şükür can kaybı yaşanmadı, tek tesellimiz bu” dediler.



KÖY YOLLARI KAPANDI





Kar ve tipi nedeniyle Akdağmadeni'nde 14, Sarıkaya'da 7 ve Çekerek'te 5 köy yolunda ulaşım gün boyu sağlanmadı.

Son yıllarda karla mücadelede etkin bir çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesi ile köy yollarının merkezlerle ulaşımı kısa sürede sağlandı.