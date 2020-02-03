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KAR, KIŞ, DON UYARISI

YOZGAT il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 198 köy yolu ulaşıma açılırken, soğuk hava ve don uyarıları da yapılarak, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

KAR, KIŞ, DON UYARISI

YOZGAT il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 198 köy yolu ulaşıma açılırken, soğuk hava ve don uyarıları da yapılarak, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:55
KAR, KIŞ, DON UYARISI

Sarıkaya Belediyesi, hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatlarının, donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Sayaçların donmaya karşı korunması abonelerin yükümlülüğünde olduğuna vurgu yapıldı. Kar soğuğuna hazırlanarak, su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmekte olduğuna dikkat çekildi. ‘Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır’ uyarısı yapıldı.  Yozgat’ta bugün havanın parçalı bulutlu, sıcaklığı 3 ve 0 derece dolayında olacağı belirtilirken, yarın hava sıcaklığının 6 ila 0 derece dolayında hissedileceği kaydedildi.  Çarşamba günü hava sıcaklığı biraz daha artarak, 9 ila 3 derece dolayında hissedilecek.  Perşembe günü sıcaklık 6 derece dolayında, akşam saatlerinden itibaren gece ise eksi 8 derece dolayında olması bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığı mevsim normallerine dönecek. Sıcaklık eksi 3 ila eksi 11 derece dolayında olacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı eksi 1 ila eksi 10, Pazar günü sıfır ila eksi 6 derece dolayında seyredecek. 

Anahtar Kelimeler:
KarKışDon Uyarısı
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