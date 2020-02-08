Kar'ın keyfini onlar çıkardı

Yozgat Merkez Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Enise Hilal Şahin de, kar yağışını fırsata dönüştüren isimlerden oldu. Öğrencilerinin İngilizce dilini daha kolay öğrenmelerini uygulamalı olarak öğretmeyi kendisine ilke edinen Enise Hilal Şahin, sınıfta öğrencilere okul bahçesinde gerçekleştirecekleri kardan adam, kar topu, kar ile ilgili İngilizce terimlerle ilgili bilgiler verdi. Daha sonra öğrencilerle birlikte okul bahçesine çıkan Şahin, öğrencilerinden derste öğrendikleri kar ile ilgili kelimeleri kullanarak, birbirleriyle konuşmalarını istedi. Öğrenciler, kardan adam yapmak için kar topu yaparken, kardan adamı oluştururken hem eğlendiler, hem de öğrendikleri kelimelerle kurdukları cümlelerle İngilizcelerini pekiştirme imkanı buldular.