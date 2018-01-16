Kar devam edecek

Yozgat’ta dün hafif kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı en düşük -3, en yüksek 2 derece dolayında hissedildi. Bugün hava sıcaklığı en düşük -4 derece, en yüksek hava sıcaklığının ise 4 derece olması beklenirken, kar yağışı da olacak.

Yarın, yağış karla karışık yağmur şeklinde, hava sıcaklığının ise -1 ila 5 derece arasında hissedilmesi tahmin ediliyor.

Perşembe günü kar yağışı devam edecek.

Hava sıcaklığı 0 ila 7 derece dolayında olacak.

Cuma günü kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da düşecek.

En düşük hava sıcaklığı -6 derece, en yüksek ise 0 derece dolayında hissedilmesi bekleniyor.