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Kar devam edecek

YOZGAT’ta Pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hafta sonuna kadar aralıklarla devam ederken, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

Kar devam edecek

YOZGAT’ta Pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hafta sonuna kadar aralıklarla devam ederken, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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Kar devam edecek

Yozgat’ta dün hafif kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı en düşük -3, en yüksek 2 derece dolayında hissedildi. Bugün hava sıcaklığı en düşük -4 derece, en yüksek hava sıcaklığının ise 4 derece olması beklenirken, kar yağışı da olacak.
Yarın, yağış karla karışık yağmur şeklinde, hava sıcaklığının ise -1 ila 5 derece arasında hissedilmesi tahmin ediliyor.
Perşembe günü kar yağışı devam edecek.
Hava sıcaklığı 0 ila 7 derece dolayında olacak.
Cuma günü kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da düşecek.
En düşük hava sıcaklığı -6 derece, en yüksek ise 0 derece dolayında hissedilmesi bekleniyor.

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