Kar, Buz, Kaza: 8 yaralı

Dün sabah saatlerinde, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Sorgun ilçesi Dişli köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinden Ağrı’ya gitmekte olan 36 yaşındaki Fevzi Çetin yönetimindeki 71 FF 014 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Çetin ve aynı otomobilde bulunan İnayet Çetin (32), Ravzanur Çetin (2) ve Hüseyin Çetin (23) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıkaya ilçesinden Sorgun istikametine gelmekte olan 27 yaşındaki Ramazan Kızılay yönetimindeki 19 BE 876 plakalı kamyonet, sağ ön tekerleğinde bulunan rot balansı kopması sonucu devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Kızılay ile birlikte aynı kamyonet içerisinde bulunan Yunus Yaşar (33) ve Mustafa Dağ (28) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sarıkaya istikametinden Sorgun istikametine gelmekte olan 56 yaşındaki Arif Öğütverici yönetimindeki 45 KB 6975 plakalı tır, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Arif Öğütverici olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.