‘Kar bereketi yaşıyoruz’

Yozgat Valisi Ziya Polat, yıllardır beklenen ve toprağın özlediği kar yağışının olduğunu söyleyerek, devletin imkanları ile tüm yollarını en kısa zamanda açtıklarını belirtti. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Polat, ‘’Geçtiğimiz hafta çok güzel kar yağışı aldık. Kar bereketi ile geldi. Şükür devletimiz güçlü, imkanlarımız çok. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan karın bereketini yaşıyoruz’’ dedi. Vali Polat, köy yollarının tamamının açık durumda olduğunu vurgulayarak, ‘’Milletimizin emrindeyiz. Belediyelerimiz, Karayollarımız, Özel İdaremiz çok iyi çalışıyorlar. Jandarmamız, emniyetimiz 7/24 görev başında’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•