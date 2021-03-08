Kapusuzoğulları’ndan ziyaret

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ ile Kapusuzoğlu ailesinin temsilcilerinin bir araya gelmesine, Başbakan Yardımcılığı döneminde Müşaviri olarak görev yapan Burhanettin Kapusuzoğlu vesile oldu. Kapusuzoğulu ailesinin fertleri, Cumhur İttifakı'ndan yana taraf olduklarını, Bozdağ ile bir dostluklarının bulunduğunu, devlete, millete, Yozgat'a hizmetlerinden memnun olduklarının altını çizdiler. Ziyarette Kapusuzoğulu ailesi fertlerinden Mete, Celal, Recai, Bahri, Burhanettin, Tevfik, Oğuzhan, Hakan Kapusuzoğlu hazır bulundu.