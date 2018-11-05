Kapusuzoğlu, anekdotlarını paylaştı

Kapusuzoğlu, ‘’Tarih bilmek tarihi olayları kronolojik olarak bilmek demek değildir. Tam aksine olayların cereyan ettiği zamanki ülke ve dünya şartlarını bilmek, taraflar arasındaki olayları ve tarafların nasıl tavırlar sergilediklerini bilmek ve sebep sonuç ilişkilerini tahlil edebilmektir. Aksi takdirde bu çerçevede bilinmeyen tarihi olaylar yeni yaşanan gelişmelerde rehberlik oluşturmazlar’’ dedi.

Program sonrasında misafirlere gelenek haline gelen tavuklu pilav ikram edildi, Ertuğrul Kapusuzoğlu’na da günün hatırasına isminin yazılı olduğu bir tabak, BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir tarafından takdim edildi.