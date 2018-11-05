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Kapusuzoğlu, anekdotlarını paylaştı

BOZOK Eğitim Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan emekli Öğretmen-Yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu, ‘Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede Köşe Taşı Olaylar’ başlıklı sohbette bulundu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kapusuzoğlu, anekdotlarını paylaştı

BOZOK Eğitim Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan emekli Öğretmen-Yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu, ‘Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadelede Köşe Taşı Olaylar’ başlıklı sohbette bulundu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:02
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Kapusuzoğlu, anekdotlarını paylaştı

Kapusuzoğlu, ‘’Tarih bilmek tarihi olayları kronolojik olarak bilmek demek değildir. Tam aksine olayların cereyan ettiği zamanki ülke ve dünya şartlarını bilmek, taraflar arasındaki olayları ve tarafların nasıl tavırlar sergilediklerini bilmek ve sebep sonuç ilişkilerini tahlil edebilmektir. Aksi takdirde bu çerçevede bilinmeyen tarihi olaylar yeni yaşanan gelişmelerde rehberlik oluşturmazlar’’ dedi.
Program sonrasında misafirlere gelenek haline gelen tavuklu pilav ikram edildi, Ertuğrul Kapusuzoğlu’na da günün hatırasına isminin yazılı olduğu bir tabak, BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir tarafından takdim edildi.

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KapusuzoğluAnekdotlarını Paylaştı
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