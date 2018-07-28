Kapsamlı tadilata alındı

Yozgat Belediyesi’nin taşınacağı eski valilik binasında kapsamlı tadilat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, belediyenin eski valilik binasına taşınacağı bildirildi. Valiliğin yeni binasına taşınmasıyla birlikte boşalan, Yozgat’ta uzun yıllar boyunca birçok kurumu bünyesinde barındıran bina, bundan sonra belediye binası olarak hizmet verecek. Tadilat çalışması hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kazım Arslan, bina içerisinde daha önce birçok kurumun hizmet verdiğini hatırlatarak “Bundan dolayı bina içerisine ayrı ayrı birçok telefon hattı, internet altyapısı ve kurum içi haberleşme sistemleri kurulmuş. Her kurum doğal olarak ayrı ayrı kendi hattını, iletişim altyapısını kurmuş. Şimdi bu altyapı karmaşasını sona erdirip, normal tek hatta döndüreceğiz” dedi.

Binada sadece boya ve temizlik işleri yapıldığını da söyleyen Başkan Kazım Arslan, “Temizlik ve bakım dışında tefrişat ve diğer kalemlerde harcama yapmayacağız ve kısa sürede binaya taşınacağız” şeklinde konuştu.