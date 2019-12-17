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Kaplıcada galibiyet keyfi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda namağlup liderliğini sürdüren Divanlı Gençlerbirliği’nde Kulüp Başkanı Lütvi Kara takımını galibiyet hediyesi olarak kaplıcaya götürdü.

Kaplıcada galibiyet keyfi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda namağlup liderliğini sürdüren Divanlı Gençlerbirliği’nde Kulüp Başkanı Lütvi Kara takımını galibiyet hediyesi olarak kaplıcaya götürdü.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Kaplıcada galibiyet keyfi

Bu sezon hedefini Bölgesel Amatör Ligi olarak belirleyen Divanlı Gençlerbirliği Play-Off’u büyük ölçüde garantilerken, Kulüp Başkanı Lütvi Kara oyuncularının morallerini yüksek tutmak ve aldıkları galibiyetleri kutlamak için her hafta oyuncularına farklı bir sürpriz yapıyor. Bu hafta sonu Sorgun Gençlikspor ile Sorgun’da karşı karşıya gelen ve güçlü rakibini 6-1 mağlup eden Divanlı Gençlerbirliği aldığı bu galibiyeti kaplıcada kutladılar. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, bu sezon belirledikleri hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Grupta namağlup olarak yoluna devam eden tek takımın kendilerinin olduğunu dile getiren Kara, ‘’Divanlı Gençlerbirliği olarak hedefimizi Bölgesel Amatör Ligi olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda da önce Play-Off’lara kalmamız gerekiyordu ve büyük ölçüde Play-Off’lara kaldık sayılır. Bu hafta Boğazlıyan Şekerspor ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda Play-Off oynamayı matematiksel olarak ta garantileyeceğiz. Ben bütün galip geldiğimiz müsabakalar sonrasında oyuncularımıza moral vermek adına çeşitli sürprizler yapıyorum. Geçtiğimiz haftalarda oyuncularımızı sinemaya götürürken, Sorgun Gençlikspor galibiyeti sonrasında da kaplıcaya götürdük’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kaplıcada Galibiyet Keyfi
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