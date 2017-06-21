Kaplan veda etti

Malatya Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine tayin olan Yusuf Kaplan'ın yerine ise Nevşehir Türk Telekom Operasyon Müdürü Müjdat Yüksel atandı. Yüksel'in, Çarşamba günü Yozgat'a gelerek Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine başlaması bekleniyor.

Diğer yandan tayini memleketi Malatya'ya çıkan İl Müdürü Yusuf Kaplan için Yozgat Türk Telekom İl Müdürlüğü çalışanları tarafından Çamlık Galata Otelde veda yemeği düzenlendi. Yemek sonunnda kısa bir konuşma yapan Kaplan, 6 yıl boyunca Yozgat'ta Türk Telekom ailesi olarak güzel işler yaptıklarını söyledi.

Yozgat'a 6 aylığına geçici olarak görevlendirildiği ancak 6 yıldır Yozgat'ta görev yaptığını hatırlatan Kaplan, Yozgat'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

Kaplan son olarak ise veda yemeğine katılan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise Kaplan'a Türk Telekom çalışanları tarafından hazırlanan teşekkür plaketi verildi.