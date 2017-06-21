Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Kaplan veda etti

Yozgat'ta 6 yıldır Türk Telekom İl Müdürlüğü görevini yürüten Yusuf Kaplan, Malatya Türk Telekom İl Müdürlüğüne tayin oldu. 

Kaplan veda etti

Yozgat'ta 6 yıldır Türk Telekom İl Müdürlüğü görevini yürüten Yusuf Kaplan, Malatya Türk Telekom İl Müdürlüğüne tayin oldu. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Haziran 2017 Çarşamba 07:01
361 Okunma
Kaplan veda etti

Malatya Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine tayin olan Yusuf Kaplan'ın yerine ise Nevşehir Türk Telekom Operasyon Müdürü Müjdat Yüksel atandı. Yüksel'in, Çarşamba günü Yozgat'a gelerek Türk Telekom İl Müdürlüğü görevine başlaması bekleniyor. 
Diğer yandan tayini memleketi Malatya'ya çıkan İl Müdürü Yusuf Kaplan için Yozgat Türk Telekom İl Müdürlüğü çalışanları tarafından Çamlık Galata Otelde veda yemeği düzenlendi. Yemek sonunnda kısa bir konuşma yapan Kaplan, 6 yıl boyunca Yozgat'ta Türk Telekom ailesi olarak güzel işler yaptıklarını söyledi. 
Yozgat'a 6 aylığına geçici olarak görevlendirildiği ancak 6 yıldır Yozgat'ta görev yaptığını hatırlatan Kaplan, Yozgat'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.
Kaplan son olarak ise veda yemeğine katılan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından ise Kaplan'a Türk Telekom çalışanları tarafından hazırlanan teşekkür plaketi verildi.

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleriIleri GazetesiTürk TelekomTürk Telekom YozgatTürk Telekom Yozgat Il Müdürlüğü
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Havalimanında uzlaşma
Havalimanında uzlaşma
Yozgat’tan doğaya!
Yozgat’tan doğaya!
Cuma günü açılıyor
Cuma günü açılıyor
Can'a yeni görev!
Can'a yeni görev!
Fabrika değil sosyal kurum
Fabrika değil sosyal kurum
İşçinin yüzü güldü
İşçinin yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim