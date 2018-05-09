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KAPLAMA HAZIRLIĞI

YOZGAT Belediyesi tarafından hazırlanan tarihi çarşı restorasyon projesi kapsamında Tol Çarşı bölgesindeki restorasyon inşaatının bitirilmesinin ardından, aynı bölgedeki binaların kaplama yolu ile tarihi dokuya uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.

KAPLAMA HAZIRLIĞI

YOZGAT Belediyesi tarafından hazırlanan tarihi çarşı restorasyon projesi kapsamında Tol Çarşı bölgesindeki restorasyon inşaatının bitirilmesinin ardından, aynı bölgedeki binaların kaplama yolu ile tarihi dokuya uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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KAPLAMA HAZIRLIĞI

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tarihi Tol Çarşı’dan geriye kalan kesiminde restore çalışmalarının tamamlanarak, güzel bir görüntüye kavuşturulduğunu söyledi. Başkan Arslan, Meydan Yeri Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışa ile işyerlerinin Meydan Yerine bakan cephelerinin tarihi dokuya uygun hale getirildiğini hatırlattı. Başkan Arslan, ‘Tol Çarşı’nın ara sokağında kalan kısmında ise önümüzdeki günlerde çalışmalara hız verilecek. Şu anda cephe üzerindeki tabelalar, elektrik kabloları, telefon hatları gibi malzemelere yönelik düzenlemeler yapılıyor. Gereksiz olanlar sökülüyor. Gerekli olanlar düzenli hale getiriliyor. Burada yapılacak kaplama çalışması ile işyerlerinin yüzeyi tarihi dokuya uygun hale getirilerek, modern bir görünüme kavuşturulacaktır’ dedi.  

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