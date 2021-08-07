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KAPILARINI AÇTI

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından işletmesi yapılan İstanbul Fatih’te ki öğrenci yurdu uzun süren pandemi süreci sonrası kapılarını açtı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:15
KAPILARINI AÇTI

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, İstanbul Fatih’te ki Öğrenci Yurdu’nun uzun bir aradan sonra yeniden açıldığını söyledi. Yozgatlı öğrencilere barınma imkanı sağlanmasının yanında iş bulma, burs konusunda da yardımcı olduklarını dile getiren Yılmaz, 2016 yılında yapımına başlanan, tamamı İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar ve Yozgatlı iş insanlarının bağışları ile yapılan yurdun 2017 yılından itibaren öğrencilere hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti. Yozgatlı öğrencilerin İstanbul’da ki baba ocağı konumunda olan yurt Fatih İlçesi’nde ve bütün üniversitelere eşit mesafede bulunduğunu bildiren Yılmaz, aynı zaman da Kültür Merkezi olan yurtta Yozgatlı öğrencilerin kendi evleri konforunda öğrenim hayatlarına devam ettiklerini bildirdi. Yılmaz,  İstanbul’da Yozgat’ın tanıtımının yapılmasının yanı sıra Yozgatlıların İstanbul’da ki çatısı misyonunu da üstlenen yurdun pandemi süreci sonrası erken kayıtlarını açarak öğrencileri beklemeye başladığının altını çizdi. 
HAYALİMİZ 
GERÇEK OLDU
Pandemi sürecinde okulların uzaktan eğitimle devam etmesinden dolayı bir süredir yurdun kapalı olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Yılmaz, ‘’İstanbul Yozgatlılar Federasyonu olarak 2017 yılında büyük bir hayalimizi hayata geçirdik. İstanbul’da Yozgatlı öğrencilerimize ve Yozgatlılara ev sahipliği yapacak yurdumuzu açtık. Bizlerin ve bizlerden önce İstanbul’a gurbete gelen hemşerilerimizin ve öğrenci kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıları yeni neslimizin yaşamaması adına güzel bir tesis oldu. 2017 yılından bu zamana kadar ki geçen süreçte hep öğrencilerimizin yanında olduk. Burada Yozgat’tan uzak olmalarına rağmen gurbet sıkıntıları yaşamamaları için çaba gösterdik. Malum bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bir, bir buçuk yıl kadar yurdumuz pandemi sürecinden dolayı kapalı kaldı. Hem öğrencilerimizin uzaktan eğitim hayatlarına devam etmeleri hem de alınan tedbirler kapsamında yurdumuz kapalı kaldı. Yeni dönem eğitim için kapılarımızı açıyoruz. Bütün Yozgatlı öğrenci kardeşlerimizi baba ocakları gibi hissedecekleri yurdumuza bekliyoruz” dedi. 
KARDEŞLERİMİZİ 
BEKLİYORUZ
İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürüten aynı zamanda Yozgatlı Dernek ve Federasyonlar basın temsilcisi Kaan Pınarcıoğlu da, Yozgatlı öğrencilerin barınmanın yanı sıra birçok ayrıcalıktan da faydalanacağını dile getirdi. Pınarcıoğlu, ‘’Bizlerde Yozgat’tan kopup İstanbul’a bu metropole gelmiş birçok insanlardanız. Burada İYF olarak İstanbul’a gelen gençlerimizin sıkıntılarını en aza indirmek için çaba sarf ediyoruz. Pandemi süreci sonrası yeni eğitim öğretim dönemi için yurdumuzun kapılarını açarak erken kayıtlarımıza başladık. Yozgatlı öğrenci kardeşlerimize barınma haricinde de imkanlar sunuyoruz. Bunları açacak olursak. Durumları iyi olmayan bunun dışında yurdumuzda kalan öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Staj yapmaları gerekiyorsa burada bulunan Yozgatlı iş insanları ve birçok meslekten hemşehrimiz kardeşlerimize sahip çıkarak stajlarını yapmalarını sağlıyor. Aynı zamanda çalışıp para kazanmak isteyen ce mezun kardeşlerimizin iş bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Yurdumuz Fatih’te ve merkezi bir yerde. Bütün üniversitelere eşit mesafede, bu yüzden ulaşım sorunu kolaylaşmış oluyor. Aynı zamanda yurdumuzda şehit ve gazi yakını öğrencilerimize ücretsiz barınma ve burs sağlıyoruz. Yeni dönemde İstanbul’a gelecek olan Yozgatlı kardeşlerimizi bekliyoruz. Erken kayıtlarımız başladı. İstanbul’da ki Yozgat dediğimiz İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Kültür Merkezi ve Erkek Öğrenci Yurdumuzda hemşehrilerimize ve öğrencilerimize hem destek olup hem de hizmet edeceğiz” diye konuştu. 

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KAPILARINI AÇTI
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