KAPATIYORUZ!

Yozgat, yılın ilk 7 aylık döneminde kapanan işyeri sayısı ile yurt genelinde en fazla işyeri kapanan şehirler arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temmuz sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının yılın 7 aylık döneminde 22 bin 838 artarak toplamda 1 milyon 776 bin 51'e ulaştığını belirterek, "Bu dönemde 135 bin 964 iş yeri açılırken 61 bin 390 iş yeri ise kapandı’’ dedi.

Palandöken, Temmuz sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 22 bin 838 artarak 1 milyon 776 bin 51'e yükseldiğini, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 911 bin 773 iş yerinin bulunduğunu hatırlattı. Palandöken, yılın 7 aylık döneminde iş yeri artışının en çok İzmir'de görüldüğünü, sü içerisinde 2 bin 913 işyerinin arttığını bildirdi. Palandöken, İzmir'in ardından İstanbul’da iş yeri sayısının 2 bin 882, Antalya’da 2 bin 754, Bursa'da bin 550, Muğla'da bin 465 arttığını anlattı. Palandöken, 7 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller arasında Yozgat’ın ilk sırada yer aldığını, ilde 311 işyerinin kapandığını bildirdi. Palandöken, Yozgat’ı 231 ile Ordu, 226 ile Malatya, 201 ile Çorum, 164 ile Mardin illerini takip ettiğini sözlerine ekledi.