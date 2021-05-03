KAPANMAYA FiDE iLE DESTEK

AKDAĞMADENİ Belediyesi tam kapanma sürecinde vatandaşların evlerinde sıkılmamaları, verimli zaman geçirmeleri ve toprakla aralarına mesafe koymaması için ilçede 5 bin çilek fidesi dağıtımı yaptı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘toprakla aramıza mesafe koymayalım’ sloganıyla dağıtımı yapılan çilek fidelerinin karantina sürecinde vatandaşlar için farklı bir aktivite olacağını söyledi. Yalçın, ‘’17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlarımızın evleri bahçe olsun düşüncesiyle ilçemizde çilek fidesi dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımızın evlerinde bir nebzede olsun verimli zaman geçirmelerine destek olmak için dağıtımını yaptığımız çilek fideleri karantina sürecinde yeşerecek. 17 Mayıs tarihine güzel bir başlangıç yaparak bu zor günleri geride bırakacak, vatandaşlarımızla bir arada olacağımız sağlıklı günlere ulaşacağız’’ dedi. Mehmet Doğan