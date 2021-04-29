Kapanma öncesinde yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 'tam kapanma' öncesinde şehirlerarası otobüs terminalleri, çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Yozgat'ta 'tam kapanma' öncesi vatandaşlar, cadde ve meydanlarda hareketliliğe yol açtı. Emniyet ekipleri, yoğunluk yaşanan caddelerde vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kapanma dönemlerinde tarım faaliyetlerini yürütmek isteyen çiftçiler ziraat odasında, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşlar ise valilikte izin belgesi almak için yoğunluk oluşturdu. Polis, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı. (aa)