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Kapanma öncesinde yoğunluk

YOZGAT İl genelinde, bugün akşam saat 19.00'dan itibaren başlayacak olan tam kapanma öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:34
Kapanma öncesinde yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 'tam kapanma' öncesinde şehirlerarası otobüs terminalleri, çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Yozgat'ta 'tam kapanma' öncesi vatandaşlar, cadde ve meydanlarda hareketliliğe yol açtı. Emniyet ekipleri, yoğunluk yaşanan caddelerde vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kapanma dönemlerinde tarım faaliyetlerini yürütmek isteyen çiftçiler ziraat odasında, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşlar ise valilikte izin belgesi almak için yoğunluk oluşturdu. Polis, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı. (aa)

Son Güncelleme: 28.04.2021 17:35
Anahtar Kelimeler:
Kapanma öncesinde Yoğunluk
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