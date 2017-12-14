Kapalı sisteme onay

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı DSİ tarafından inşa edilerek 1992 yılında işletmeye açılan Barajda toplanan su ile 7 bin 222 hektar alanın sulanması planlandı. İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 17 Mayıs 1996 tarihinde Boğazlıyan Sulama Birliğine devredilen Uzunlu Sulamasının 2017 yılı ek yatırım programına alınarak, yüzde 10 ödeneğinin temin edilmesi talep edildiği hatırlatıldı. Sulama tesisinin yenilemeye yönelik yapım çalışmalarının tamamlandığına vurgu yapılarak, imzalanan uygulama protokolünde öngörülen katılım payının, devralan kuruluş tarafından yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, uygulama protokolü ve katılım payının yatırıldığı, tesisin 2017 yılı ek yatırım programına alınmasının uygun görüldüğünün altı çizildi. Boğazlıyan Sulama Birliği Başkanı Avni Hokkaömeroğlu, çiftçilerin ‘Kapalı Sulama Sistemi’ yapım işinin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığına vurgu yaparak, katılım payını toplamaya devam ettiklerini söyledi. Hokkaömeroğlu, ‘Kapalı Sulama Sahası içerisinde tarım arazisi olan çiftçilerimizin ödeme konusunda duyarlı olması ve en kısa zamanda paylarına düşen miktarı ödemeleri zorunludur. Ödeme yapmayanlar hakkında İcra ve İflas Kanunlarına göre işlem yapılacaktır’ dedi.