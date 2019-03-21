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KAPALI OTOPARK AÇILDI

YOZGAT Belediyesi Belediye tarafından projelendirilen 350 araçlık kapalı 3 katlı yeraltı otopark inşaatının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi de yapılarak, törenle hizmete açıldı.

KAPALI OTOPARK AÇILDI

YOZGAT Belediyesi Belediye tarafından projelendirilen 350 araçlık kapalı 3 katlı yeraltı otopark inşaatının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi de yapılarak, törenle hizmete açıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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KAPALI OTOPARK AÇILDI

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ın en önemli ve kronik sorunlarından birine daha çare olduklarını, yılların ihmaline son verip, bir ilk olan böyle güzel bir eseri yaptıkları için şükrettiklerini söyledi.
Arslan, “Bugüne kadar kimsenin yapmadığını yapmaya karar verdik. Başladık ve çok şükür tamamladık. 350 araçlık Yeraltı kapalı otoparkı tamamladık. Bir kuruş destek almadık. Siz yapsaydınız!... Teşekkür etmek çok mu zor?'' diye sordu.
Halkın isteği doğrultusunda Belediye Başkanlığına yeniden Bağımsız olarak aday olduğunu da hatırlatan Kazım Arslan "Yozgat dışında bir davayı kabul etmiyorum. Yozgat'ın bir kuruşunu ne yedik ne de yedirdik. Yozgat'ın parasını da kimse kesemez. Ben Yozgat halkına güvenerek yola çıktım. Bugün Türkiye'de yolsuzluğun, usulsüzlüğün konuşulmadığı ender belediyelerden birisidir. Başka iller de vardır'' diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış yapıldı, otopark katılımcılarla birlikte gezildi. 

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