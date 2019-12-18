Kapalı durak dönemi

Sorgun ilçesi Mükremin Mahallesinde çocukların ve vatandaşların servis, dolmuş beklerken üşümemeleri için kapalı durak yapıldı. Kapalı durakların ilçenin muhtelif yerlerine de konulacağı kaydedildi.
18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
SORGUN Belediyesi, kış aylarında duruklarda bekleyenlerin üşümemeleri için kapalı durukları devreye soktu.
Sorgun ilçesi Mükremin Mahallesinde çocukların ve vatandaşların servis, dolmuş beklerken üşümemeleri için kapalı durak yapıldı. Kapalı durakların ilçenin muhtelif yerlerine de konulacağı kaydedildi.