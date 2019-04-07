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KANYONU TANIDILAR

AYDINCIK İlçesi Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, Kazankaya’dan başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan kanyonunda yürüyüş yapıp, kanyonla ilgili bilgi edindiler.

KANYONU TANIDILAR

AYDINCIK İlçesi Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, Kazankaya’dan başlayıp, Çorum İncesu’ya kadar uzanan kanyonunda yürüyüş yapıp, kanyonla ilgili bilgi edindiler.

07 Nisan 2019 Pazar 23:08
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KANYONU TANIDILAR

Saklı cennet olarak adlandırılan kanyonun İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine de gezi yapılabilmesi için ahşap, asma köprü tesis edildi. Yerli ve yabancı turistler doğal ortamı görebilmek için bölgeye geliyor. Aydıncık Belediyesi, Valiliği desteği ile Türkiye çapında tüm etkin turizm fuarlarına katılarak, sanat etkinlikleri düzenledi. Aydıncık ilçesinin doğal güzellikleri, Kazankaya Kanyonu, tarihi dokusu, yarı değerli taş rezervleri, endemik bitki türleri gibi özelliklerini görsel yayınlarla ön plana çıkarttı. Bölgenin, profesyonel dağcılar, trekkingciler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bulunmaz bir mekan olduğu belirtildi.  Dünyada eşine az rastlanır bir güzelliğe ev sahipliği yapan Aydıncık ilçesinin 5 kilometre kadar kuzeyinden geçen Çekerek Suyu, volkanik Kazankaya kayalıklarının içindeki kanyonda kıvrılarak yol aldıktan sonra daha kuzeyde Amasya yakınlarında Yeşilırmak'a karışıyor. İsmi gibi bir kazanı andıran Kazankaya Kanyonu, Aydıncık sınırlarında başlayıp Çorum'a bağlı İncesu köyünde son bulan 12 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Yürüyüş yolunun ilk kilometrelerine genci yaşlısı, çocuğu kadını herkes ulaşıp görkemli bir manzaradan nasibini alabiliyor. Daha sonra ise yürüyüşün, profesyonel bir beceri gerektirdiği ifade edildi. Kanyon girişinde belirgin bir şekilde taş yığınlardan oluşan burç kalıntısı, ilerleyen yerlerde taşlara oyulmuş merdivenler ve nihayetinde çıkışa yakın Kybele Tanrıça heykeli, görülmeye değer tarihi eserler olduğunun altı çizilerek, kanyonun gezilebilmesi ve daha fazla turistin gelebilmesine imkan verilmesi için Çorum sınırına kadar olan yürüyüş parkuru projesinin Yozgat bölgesinde de hayata geçirilip, kanyonun bir ucundan girilip, diğerinden çıkılabilecek hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

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