KANYONU GEZDiLER

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘Genç değişim, genç gelişim’ başlıklı proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyü ile Çorum İncesu arasında yer alan doğa harikası kanyonda gezinti yaptı.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği olarak her fırsatta Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. Uğuz, ‘’Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürüttüğümüz ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı projemiz çerçevesinde Aydıncık Kazankaya Kanyonunda doğa yürüyüşü yaptık ve Haceş Müzesini 60 gençle birlikte ziyaret ettik’’ dedi.

SORGED Başkanı Uğuz, Yozgat il genelinde mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya aday olduğuna da vurgu yaptı, ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesinin kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyeceğine inandıklarını aktardı. Uğuz, ‘’Fakat ilimizin kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediği ve tanıtılamadığı görülmektedir. SORGED olarak, mevcut turizm potansiyeli olan ilimizi gençlerimize tanıtmak için çeşitli faaliyet düzenlemekteyiz. Bundan sonraki süreçte de Yozgat ilinin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençler tarafından keşfedilmesi için bu tür faaliyetlere devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya Köyü ile Çorum İncesu arasında 12 kilometre uzunluğunda, sarp kayaların, farklı bitki ve yaban hayatının bulunduğu kanyonun iç bölgelerine girip, gezinti yapan gençler, doğal güzelliğe hayran kaldı. İçerisinden Çekerek Irmağının geçtiği kanyonda fotoğraflar çektirip, anı ölümsüzleştirmeye çalışan gençler, doğa harikası kanyona hayran kaldılar.