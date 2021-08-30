Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1458.23
ALTIN
487.01
DOLAR
8.3509
STERLİN
11.5041
EURO
9.8634

KANYONU GEZDiLER

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında gençler Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü ile Çorum İncesu arasındaki kanyon içerisinde yürüyüş yapıp, doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:33
KANYONU GEZDiLER

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘Genç değişim, genç gelişim’ başlıklı proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyü ile Çorum İncesu arasında yer alan doğa harikası kanyonda gezinti yaptı. 
SORGED Başkanı Halil Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği olarak her fırsatta Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. Uğuz, ‘’Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürüttüğümüz ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı projemiz çerçevesinde Aydıncık Kazankaya Kanyonunda doğa yürüyüşü yaptık ve Haceş Müzesini 60 gençle birlikte ziyaret ettik’’ dedi.
SORGED Başkanı Uğuz, Yozgat il genelinde mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya aday olduğuna da vurgu yaptı, ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesinin kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyeceğine inandıklarını aktardı. Uğuz, ‘’Fakat ilimizin kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediği ve tanıtılamadığı görülmektedir. SORGED olarak, mevcut turizm potansiyeli olan ilimizi gençlerimize tanıtmak için çeşitli faaliyet düzenlemekteyiz. Bundan sonraki süreçte de Yozgat ilinin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençler tarafından keşfedilmesi için bu tür faaliyetlere devam edeceğiz’’ diye konuştu.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Kazankaya Köyü ile Çorum İncesu arasında 12 kilometre uzunluğunda, sarp kayaların, farklı bitki ve yaban hayatının bulunduğu kanyonun iç bölgelerine girip, gezinti yapan gençler, doğal güzelliğe hayran kaldı. İçerisinden Çekerek Irmağının geçtiği kanyonda fotoğraflar çektirip, anı ölümsüzleştirmeye çalışan gençler, doğa harikası kanyona hayran kaldılar.

Anahtar Kelimeler:
KANYONU GEZDiLER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TAARRUZ'UN 99. YILI
TAARRUZ'UN 99. YILI
Değerli taşlar
Değerli taşlar
Köy ziyareti
Köy ziyareti
2 Projeye destek
2 Projeye destek
Kaymakamdan teşekkür
Kaymakamdan teşekkür
Aquapark yeniden açılıyor
Aquapark yeniden açılıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim