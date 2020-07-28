Kanyonu gezdi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Yozgat’ın saklı cenneti olarak adlandırılan Kazankaya Kanyonu gezerek, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçat’tan bilgi aldı.

Aydıncık ilçesinin eskiden belde olan Kazankaya mahallesinden başlayıp, Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzanan Kazankaya Kanyonu saklı cennet olarak adlandırılıyor. Kanyonun İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine yapılan geziler için ahşap, asma köprü tesis edildi. Yerli ve yabancı turistler doğal ortamı görebilmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Aydıncık Belediyesi, Valiliği desteği ile Türkiye çapında tüm etkin turizm fuarlarına katılarak, sanat etkinlikleri düzenleyerek, kanyonun tanıtımını yapmaya çalışıyor.

Yozgat’ın önemli turistik yerlerinden biri olan Aydıncık ilçesinden başlayarak Çorum İncesu’ya kadar uzanan Kazankaya kanyonunu gezerek incelemelerde bulunan Vali Ziya Polat, Kaymakam Vekili Emirhan Arıkan ve Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’tan kanyon hakkında bilgi alıp, neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.