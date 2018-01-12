KANYONDA AV YASAĞI

Kaymakam Yavuz Akyol başkanlığında gerçekleştirilen Av Komisyonu toplantısında çeşitli kararlar alındı. Komisyon üyelerinin katıldığı toplantıda, 2018-2019 av dönemi için Merkez Av Komisyonuna sunulmak üzere kararlar alındı. Birinci grup avlanabilen kuşlardan, bıldırcın ve üveyik avının bölgede 25 Ağustos-18 Kasım 2018 tarihleri arasında, ikinci grup avlanabilen kuşlardan, kum kekliği ve kınalı keklik avının da 27 Ekim-2018-27 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılması uygun görüldü. Üçüncü grup avlanabilen kuşlardan, Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı için, 13 Ekim 2018- 24 Şubat 2019 tarihleri arası uygun bulundu. Dördüncü grup avlanabilen kuşlardan, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası ve saksağan avına, 25 Ağustos 2018-24 Şubat 2019, birinci grup memeli av hayvanlarından, yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarı avının 27 Ekim 2018-27 Ocak 2019, ikinci grup memeli av hayvanlarından, yaban domuzu ve çakal avının da 25 Ağustos 2018-24 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi. Av hayvanlarının tabii ortamlarında korunarak, çoğalmalarını temin etmek maksadıyla bölgede Av Tanrıçasının da bulunduğu bulunan Kazankaya Avlağında bu yıl içerisinde keklik yerleştirilmesi yapılacağı için, avlanmanın yasaklanması uygun bulundu.