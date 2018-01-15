Kantinlere yakın takip

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şube Müdürü Mehmet Esen başkanlığında, İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Sağlık Memurundan oluşturulan denetim komisyonu, okulların kantin ve yemekhanelerini denetledi. Namık Kemal İlköğretim Kurumu ile Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki kantinler ile Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi bünyesindeki yemekhaneler denetlendi. Komisyon tarafından denetimleri belirli periyotlarla denetimlerinin yapılacağı kaydedildi.