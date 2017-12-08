Kantinler denetlendi

Saraykent ilçesindeki pansiyonlu ve kantinli okulların gıda ve hijyen denetimleri yapıldı. Denetimi yapılan pansiyon ve kantin yetkililerine ve öğretmenlere hijyen ve gıda konuda çocukların sağlıklı bir şekilde gelişim süreçlerini gerçekleştirmeleri için uygulamalı eğitimler verildi. Denetimde görevli Saraykent ilçe şube müdürü Orhan Ergün Çağlıyan okul ve kurumlarda verimli bir eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için sağlıklı insan ve beraberinde ise sağlıklı bir nesil en önemli öncelikleri olduğunu söyledi. Bu doğrultudaki hedefleri gerçekleştirmek üzere diğer kurumlarla işbirliği içerisinde büyük bir uyumla yararlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Çağlıyan, ‘’İnşallah bu çalışmamız yapmış olduğumuz program dahilinde belirli periyot ve aralıklar ile kararlı bir şekilde devam edecektir. Yaptığımız bu gıda denetimleri pansiyon ve kantini bulanan okullardaki öğrencilerimizin daha hijyenik ortamda eğitim görmelerini sağlamak içindir. Pansiyon ve kantinler de yaptığımız denetimler sırasında tarihi geçmiş olan gıdalara ve yasa gereği okul kantinlerinde bulunmaması gereken içecek ve yiyecekleri tespit edip imha edilmesini sağladık. Aynı zamanda kantin ve pansiyon yetkilileri ile birlikte okullarda görevli bazı öğretmenlere de gıda konusunda eğitim verip özellikle tarihi geçmiş gıdaların bulundurulmaması ve kanun ile yasaklanmış yiyecek ve içeceklerin bulundurulmaması yönünde uyarılarda bulunduk” dedi.

KOMİSYONLAR KURULACAK

Sarayken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, bütün okul ve pansiyonlarda komisyonlar kurularak sürekli kantinlerin denetleneceğinin altını çizdi. Denetimler sırasında komisyon üyelerinin olumsuz durumlarla karşılaşması durumunda tutulacak olan tutanak ile gerekli idari işlemlerin yapılacağına dikkat çeken Çağlıyan, ‘’Okullarda yapılan denetimleri biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok önemsiyoruz. Özellikle kantinlerde zararlı yiyecek ve içeceklerin satılması, tarihi geçmiş olan gıdaların çocuklara verilmesi sağlık açısından büyük sakıncalar yaratmaktadır. Bu denenle biz bütün çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim gören gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden çok daha önemlidir. Bu nedenle kantin işletmecilerimiz de sattıkları gıdalara dikkat etmek zorundadırlar’’ diye konuştu.