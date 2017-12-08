Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106448
ALTIN
155.045
DOLAR
3.8563
STERLİN
5.2092
EURO
4.5464

Kantinler denetlendi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı ile ortaklaşa gıda denetimi yapıldı.

Kantinler denetlendi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı ile ortaklaşa gıda denetimi yapıldı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
5 Okunma
Kantinler denetlendi

Saraykent ilçesindeki pansiyonlu ve kantinli okulların gıda ve hijyen denetimleri yapıldı. Denetimi yapılan pansiyon ve kantin yetkililerine ve öğretmenlere hijyen ve gıda konuda çocukların sağlıklı bir şekilde gelişim süreçlerini gerçekleştirmeleri için uygulamalı eğitimler verildi. Denetimde görevli Saraykent ilçe şube müdürü Orhan Ergün Çağlıyan okul ve kurumlarda verimli bir eğitim ve öğretimin yapılabilmesi için sağlıklı insan ve beraberinde ise sağlıklı bir nesil en önemli öncelikleri olduğunu söyledi. Bu doğrultudaki hedefleri gerçekleştirmek üzere diğer kurumlarla işbirliği içerisinde büyük bir uyumla yararlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Çağlıyan, ‘’İnşallah bu çalışmamız yapmış olduğumuz program dahilinde belirli periyot ve aralıklar ile kararlı bir şekilde devam edecektir. Yaptığımız bu gıda denetimleri pansiyon ve kantini bulanan okullardaki öğrencilerimizin daha hijyenik ortamda eğitim görmelerini sağlamak içindir. Pansiyon ve kantinler de yaptığımız denetimler sırasında tarihi geçmiş olan gıdalara ve yasa gereği okul kantinlerinde bulunmaması gereken içecek ve yiyecekleri tespit edip imha edilmesini sağladık. Aynı zamanda kantin ve pansiyon yetkilileri ile birlikte okullarda görevli bazı öğretmenlere de gıda konusunda eğitim verip özellikle tarihi geçmiş gıdaların bulundurulmaması ve kanun ile yasaklanmış yiyecek ve içeceklerin bulundurulmaması yönünde uyarılarda bulunduk” dedi. 
KOMİSYONLAR KURULACAK
Sarayken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, bütün okul ve pansiyonlarda komisyonlar kurularak sürekli kantinlerin denetleneceğinin altını çizdi. Denetimler sırasında komisyon üyelerinin olumsuz durumlarla karşılaşması durumunda tutulacak olan tutanak ile gerekli idari işlemlerin yapılacağına dikkat çeken Çağlıyan, ‘’Okullarda yapılan denetimleri biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok önemsiyoruz. Özellikle kantinlerde zararlı yiyecek ve içeceklerin satılması, tarihi geçmiş olan gıdaların çocuklara verilmesi sağlık açısından büyük sakıncalar yaratmaktadır. Bu denenle biz bütün çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim gören gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden çok daha önemlidir. Bu nedenle kantin işletmecilerimiz de sattıkları gıdalara dikkat etmek zorundadırlar’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam
Milli Park Çamlık Girişine yapılan Nizamiye tamam
-İŞKUR Köy Okullarında
-İŞKUR Köy Okullarında
-Bozok’tan kınama
-Bozok’tan kınama
-Şüpheli çanta korkuttu
-Şüpheli çanta korkuttu
Filistin’e destek, İsrail’e lanet
Filistin’e destek, İsrail’e lanet
Metruk binalar yıkıldı
Metruk binalar yıkıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim