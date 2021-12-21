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Kanseri Tetikliyor!

Kış mevsiminin gelmesiyle tüm Türkiye’de kömür kullanımı artmaya başladığını hatırlatan Çevre bilimci Dr. Emrah Akyüz, kömür kullanımının neden olduğu hava kirliliğinin kanser gibi ölümcül hastalıkları tetiklediğini söyledi.

21 Aralık 2021 Salı 00:33
Kanseri Tetikliyor!

Akyüz, kömür kullanımının neden olduğu hava kirliliğinin ve kanser vakalarındaki artışın önlenmesi için yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Akyüz, ‘’Fosil yakıtlar tarihin çok eski dönemlerinden bu yana insanoğlu tarafından kullanılmaktadır. Sanayi Devrimi’nden sonra fosil yakıtların kullanımı daha fazla artmaya başlamıştır. Kömür, petrol ve doğal gaz en çok bilinen fosil yakıt türleridir. Dünya, enerji ihtiyacının önemli bir kısmını fosil yakıtlardan karşılamaktadır. Türkiye’deki enerjinin yaklaşık olarak yüzde 70’lik kısmı fosil yakıtlardan üretilmektedir. Bu nedenle fosil yakıtlar Türkiye’de en önemli enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar konutlarda, sanayi tesislerinde ve ulaşım sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır’’ hatırlatmasında bulundu. Akyüz, kömürün, kış mevsiminde en yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarından bir tanesi olduğuna vurgu yaparak, ‘’Konutlarda ısınma amacıyla kullanılan kömür, enerji kaynakları arasında çevreyi en fazla kirleten enerji türüdür. Yüksek oranda karbon içeren kömürün yanması ile birlikte atmosfere, yani havaya sera gazları salınmaktadır. Sera gazları karbondioksit, metan ve azot gibi havayı kirleten kirletici maddelerdir. Bu kirletici maddeler hava kirliliğine neden olmaktadır. Kömürün içinde bulunan arsenik ve cıva gibi ağır metaller, kömürün yanması ile birlikte havaya karışmaktadır. Kömürün neden olduğu kirletici maddeleri, yani kirli havayı soluyan insanlar ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu hastalıkların başında ise bronşit, kalp hastalıkları ve kanser gelmektedir, Düzenli olarak kömür kullanımını neden olduğu hava kirliliğine maruz kalanlarda özellikle akciğer kanseri daha sık görülmektedir. Bu kanser vakaları ise ölümle sonuçlanabilmektedir. Nitekim kömür kullanımının neden olduğu hava kirliliği, dünyada her yıl 800 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.12.2021 17:35
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