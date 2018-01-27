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Kansere dikkat çektiler

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesi’nde açılan stant ile rahim ağzı kanseri hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışması yapıldı.

Kansere dikkat çektiler

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesi’nde açılan stant ile rahim ağzı kanseri hakkında vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışması yapıldı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Kansere dikkat çektiler

Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde hanımlara yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında sözlü anlatımın yanı sıra broşür ve görsel materyaller ile de bilgilendirme gerçekleştirildi.
Açılan stantta söz konusu hastalığın kadınlar arasında en sık görülen ikinci kanser türü olduğu, her 100 kadından en az 2’sinin hayatının belli döneminde rahim kanserine yakalandığı bildirildi. Hastalığa karşı kadınların alması gereken önlemler anlatıldıktan sonra, kadınların alınan önlem ile hayatları boyunca hastalıkla karşılaşmama oranının yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

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