Kanserde farkındalık

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçını takip için 19 Mayıs Stadı’na giden Başkentli spor yazarları, karşılaşmayı yakalarına taktıkları kampanyanın kurumsal rengi olan turuncu renkli kurdeleler ile takip etti.

Aynı uygulamayı, Yozgat’taki spor basını mensuplarının Yozgatspor’un iç sahada oynayacağı maçta uygulayarak, maçı yakalarına takacakları, kampanyanın kurumsal rengi olan turuncu renkli kurdeleler ile takip edecekleri kaydedildi.

