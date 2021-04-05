Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1430
ALTIN
453.481
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048

KANSER TARAMASI YAPTIRIN!

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil kanser tarama araçlarında taramaların devam ettiğini söyledi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:03
KANSER TARAMASI YAPTIRIN!

Şahin, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yıl da bir rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramalarının ücretsiz olarak yapılmakta olduğunu kaydetti. Şahin, ‘’Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır’’ dedi. Dr. Şahin, kansere karşı mücadelede ‘Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin arttırılmasının’ önemli olduğunu kaydetti. Şahin, ‘’Nisan ayının ilk haftası ülkemizde ‘Kanser Haftası’ olarak kabul edilmiştir. Her yıl 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftasında, ülkemiz açısından önemi giderek artan kanser hastalığına karşı halkta farkındalık yaratmak, taramalara katılımı artırmak için birçok etkinlik düzenlenmektedir. Ancak halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının yılın bir haftası ile sınırlı tutulmayıp yıl boyunca sürdürülmesinin akılda tutulması kanser mücadelesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KANSER TARAMASI YAPTIRIN!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’A 77 MiLYON LiRA DESTEK
YOZGAT’A 77 MiLYON LiRA DESTEK
YOZGAT’IN TEK MAViSi
YOZGAT’IN TEK MAViSi
Ankara’ya çıkartma yaptılar
Ankara’ya çıkartma yaptılar
Kansere karşı mücadele şart
Kansere karşı mücadele şart
Kadınlar atağa geçti
Kadınlar atağa geçti
KENEViR KATKILI ÜRETiM
KENEViR KATKILI ÜRETiM
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim