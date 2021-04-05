KANSER TARAMASI YAPTIRIN!

Şahin, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yıl da bir rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramalarının ücretsiz olarak yapılmakta olduğunu kaydetti. Şahin, ‘’Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır’’ dedi. Dr. Şahin, kansere karşı mücadelede ‘Farkındalık ve Bilinç Düzeyinin arttırılmasının’ önemli olduğunu kaydetti. Şahin, ‘’Nisan ayının ilk haftası ülkemizde ‘Kanser Haftası’ olarak kabul edilmiştir. Her yıl 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftasında, ülkemiz açısından önemi giderek artan kanser hastalığına karşı halkta farkındalık yaratmak, taramalara katılımı artırmak için birçok etkinlik düzenlenmektedir. Ancak halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının yılın bir haftası ile sınırlı tutulmayıp yıl boyunca sürdürülmesinin akılda tutulması kanser mücadelesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır’’ diye konuştu.