Kanser hastaları sıkıntılı

YOZGAT Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin, Yozgat Şehir Hastanesi’nde görevli Onkoloji doktorunun iki ay önce görevden ayrılmasına karşın yerine atama yapılmaması nedeniyle hastaların zor günler yaşadıklarını söyledi. Yozgat’ta kansere yakalanan hastaların tedavi süreçlerinde aile ve yakınlarının yanlarında olmak, moral, motive etmek amacıyla faaliyet gösteren derneğin Başkanı Esengin, moralin ve hastalık süreçlerinde motive olmanın hastalığı atlatmada önemli bir rol oynadığını hatırlattı. Yozgat’ta iki aydır doktorun bulunmamasının hastaların moralini olumsuz etkilediğinin de altını çizen Esengin, bu nedenle hastalara hastanede Kemoterapi verilemediğini, sadece hastaların normal ilaç tedavisinin takibinin yapılabildiğini ifade etti. İlaç tedavisi gören sadece 3-4 kişiye bakılabildiğinin de altını çizen Esengin, ‘’Yozgat’taki hastalar bu nedenle Ankara ve Kayseri gibi illere gitmek zorunda kalıyorlar. Işın ve Ped çekim cihazı talebinde bulunduk. Ancak, Yozgat nüfusu yetersiz geldiğinden bakanlıktan olumsuz yanıtı verilmedi. Işın çok uzun sürüyor. Hastalar günlük ışın aldıklarında gittikleri şehirlerde kalmak zorunda kalıyorlar. Bu da ayrı bir masraf, çoğunluğu otel de kalıp, yol parası verdiği için sıkıntı yaşıyorlar. Kemoterapide 21 günlük ve haftalık alınıyor. Bunun içinde hastalar il dışına gidip geliyorlar. O nedenle Yozgat’taki hastanelerde bu sistemlerin kurulup, hastaların mağduriyetleri giderilmesi gerekir’’ diye konuştu.