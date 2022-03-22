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Kanser farkındalık ayı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kolorektal Kanser farkındalık ayı dolayısıyla eğitimler verildi.

22 Mart 2022 Salı 00:11
Kanser farkındalık ayı

Ülkemizde her yıl Mart ayı Kolorektal Kanser farkındalık ayı olarak belirlenmiş olup, Kolorektal Kanser hastalığına karşı farkındalık ve bilinç oluşturmak için Yozgat Kanser Şubesi tarafından farkındalık çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Hemşire Zübeyde Uyar ve KETEM’de görev yapana Hemşire Canan Şener tarafından Yozgat Valiliği, Şehir Hastanesi ve Kuran Kurslarında personel ve kursiyerlere Kolerektal Kanser  farkındalık eğitimleri verildi. Yapılan eğitimlerde 50-70 yaş arası çalışanlara GGK kiti dağıtılarak, GGK taraması yapıldı.

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